Улан-Удэ, , 11:26 — REGNUM Следственному управлению СКР по Бурятии поручено проверить ситуацию, сложившуюся вокруг хоккейной коробки в столице республики Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, поручение дал председатель комитета Александр Бастрыкин.

Отмечается, что несколько лет назад житель города за свой счёт начал приводить в порядок заброшенную коробку в одном из кварталов. Здесь был создан детский клуб, а после обустройства площадку мужчина передал в дар товариществу собственников жилья «Дархан».

"Однако представители товарищества теперь требуют деньги за обеспечение светом и водой хоккейной коробки. Родители детей опасаются, что ребята останутся без спортивного досуга, а местный житель, который сделал доброе дело, вынужден платить деньги за содержание площадки», — отметили в СКР.

Информацию об этом следователи узнали из СМИ. Александр Бастрыкин поручил региональному управлению разобраться в ситуации и принять решения в рамках компетенции.

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