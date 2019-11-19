Грозный, , 11:24 — REGNUM Во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут участвовать пять городов Чечни. Дизайн-проекты городского благоустройства подготовили города Аргун, Грозный, Гудермес, Урус-Мартан и Шали, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его итоги будут подведены после 1 марта 2020 года. Критериями отбора лучших проектов станут комфорт, экологичность, безопасность, идентичность и разнообразие, отметили в минстрое региона. В ведомстве назвали одним из самых интересных проект парка в городе Шали с амфитеатром, зонами отдыха для детей и взрослых, прудом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году одним из победителей конкурса на лучший проект городского благоустройства стал парк «Марта» в городе Урус-Мартан. На его реализацию выделен грант в размере 100 млн рублей. Парк будет открыт до конца 2019 года.

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