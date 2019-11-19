Омск, , 11:23 — REGNUM В процессе обучения несовершеннолетних вождению ничего плохого нет, однако их участие в дорожном движении — плохая инициатива. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель регионального совета Омского отделения «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) Александр Рыжков, комментируя информацию о том, что в ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним.

«В самом процессе обучения ничего дурного, разумеется, нет. Во времена моей юности старшеклассники организованно посещали так называемые Учебно-производственные комбинаты (УПК), где проходили курсы, и вместе с первыми трудовыми навыками получали разного рода начальное профессиональное образование. Так вот, по ряду специальностей школьники обучались, в том числе вождению, и по окончании десятилетки получали водительские права. Несколько другое дело — несовершеннолетний на дороге в современном городе. Вы знаете, что в ДТП гибнет в разы больше людей, чем от прямых преступных посягательств на жизнь и здоровье? Убеждён, что идея пускать за руль лиц, не достигших 18 лет, не найдёт поддержки у ответственных правоприменителей. Степень ответственности несовершеннолетнего, скажем так, не соответствует требованиям безопасности», — подчеркнул Александр Рыжков.

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«Таким образом, если говорить о получении подростками водительских прав, то это — хорошая инициатива. Однако участие несовершеннолетних в дорожном движении — это плохая инициатива для всех, кроме готовых цинично зарабатывать и на этом», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник ГИБДД Михаил Черников заявил о том, что Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения.

По словам Черникова, которые приводит РИА Новости, идея заключается в том, чтобы подросток изучал правила дорожного движения не три месяца, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении ЮИД, затем — в юношеских автомобильных школах.