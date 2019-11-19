Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Разработчики CS: GO добавили в игру операцию под названием Shattered Web («Разрушенная сеть»). Об этом сообщалось 18 ноября на официальном сайте проекта.

Shattered Web принесла в игру новых персонажей, называемых «агентами». Геймеры смогут разблокировать их, выполняя задания и побеждая других игроков.

Напомним, многопользовательская игра CS: GO (Counter Strike: Global Offensive) вышла в 2012 году. В ней игроки делятся на две команды (спецназ и террористы) и сражаются за победу на различных картах.

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