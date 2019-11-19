Токио, , 11:14 — REGNUM В Японии специальная трудовая надзорная комиссия признала виновной компанию Toyota в самоубийстве одного из своих сотрудников в 2017 году, сообщает 19 ноября японское общественное телевидение.

Так, комиссия установила, что причиной самоубийства 28-летнего сотрудника, работавшего дизайнером авто, стали постоянные вербальные унижения и давление со стороны одного из начальников.

В самой компании заявили, что ответственно и серьезно относятся к решению комиссии и сделают все необходимое, чтобы подобные случаи не повторились. Toyota должна выплатить родственникам компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по справедливой торговле Республики Корея решила наложить штраф в размере $730 тыс. на компанию Toyota Motor Korea, а также приостановить рекламу Tayota Rav 4 как самого безопасного автомобиля по меркам Страхового института дорожной безопасности.

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