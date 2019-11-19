Брянск, , 11:17 — REGNUM 240 литров домашнего вина обнаружили инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни у одного из пассажиров поезда международного сообщения. В отношении гражданина Молдавии возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили 19 ноября в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Крупную партию алкоголя иностранец вёз в поезде «Кишинёв — Москва». Мужчина заявил, что вёз собственноручно изготовленное домашнее вино в качестве подарка для своих знакомых в столицу.

«Мужчина задекларировал вино, но не знал, что ввоз алкоголя на территорию Евразийского экономического союза ограничен пятью литрами. Причем только три из них можно ввозить без уплаты таможенных пошлин и налогов», — пояснил и.о. начальника поста Марат Шамсиев.

Нарушитель предпочёл не расставаться со своим алкоголем, забрал всё вино и вернулся домой.