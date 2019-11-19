Брянск, 19 ноября 2019, 11:17 — REGNUM 240 литров домашнего вина обнаружили инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни у одного из пассажиров поезда международного сообщения. В отношении гражданина Молдавии возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили 19 ноября в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Крупную партию алкоголя иностранец вёз в поезде «Кишинёв — Москва». Мужчина заявил, что вёз собственноручно изготовленное домашнее вино в качестве подарка для своих знакомых в столицу.
Нарушитель предпочёл не расставаться со своим алкоголем, забрал всё вино и вернулся домой.