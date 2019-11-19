Грозный, , 11:13 — REGNUM Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта Чечни намерены выйти с предложением к федеральным властям об изменении формулы расчета пенсии. «Фронтовики» предлагают учитывать при определении размера среднемесячного заработка период продолжительностью 24 месяца в течение 2000−2018 годов, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, в нынешней редакции закона «О трудовых пенсиях» при начислении пенсии используется период с 2000 по 2001 год.

Предложение активистов вызвано тем, что в годы военных кампаний на территории Чечни были утеряны архивы и многие жители республики теперь не могут подтвердить свой трудовой стаж за прошлые годы и получают пенсию в минимальных размерах.

Такая мера, как считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Хусайн Солтагереев, будет способствовать восстановлению справедливости для жителей республики, родившихся до 1967 года включительно и вышедших на пенсию в течение последних 18 лет.