Нью-Йорк, США, , 11:16 — REGNUM Геймеры нашли в файлах игры Red Dead Redemption 2 модель пещерного человека. Об этом 18 ноября сообщил портал PCGamer.

Модель удалось обнаружить при помощи модификации Lenny's Simple Trainer. Неизвестно, для чего разработчики добавили пещерного человека в свой проект — в самой игре он не появляется.

Напомним, в ноябре игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC. Пользователи сразу начали создавать её различные модификации, позволяющие изменять игровой процесс.