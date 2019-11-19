Штат Калифорния, США, , 11:08 — REGNUM Учёные обнаружили новый способ лечения хронической болезни печени — алкогольного гепатита. Бороться с бактериями, которые разрушают клетки печени, помогут вирусы. К такому выводу пришли американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об этом сообщает журнал Nature.

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Отмечается, что новая терапия уже успешно испытана. Эксперименты проводились на мышах. В ближайшее время учёные собираются начать исследования на людях.

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Злоупотребление алкоголем часто приводит к таким серьёзным проблемам с печенью, как алкогольный гепатит. Алкоголь способствует размножению бактерий Enterococcus faecalis, которые выделяют ядовитый токсин, обладают большой устойчивостью к антибиотикам и являются причиной смертельного недуга (75% больных умирают в течение трёх месяцев). Учёным в лабораторных условиях удалось остановить процесс размножения бактерий. Это было сделано с помощью четырёх видов вирусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Оксфордского университета, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук провели исследование, которое показало, что употребление алкоголя в небольших дозах не снижает риск инсульта.