Донецк, 19 ноября 2019, 11:12 — REGNUM С начала войны в Донбассе правоохранительными органами ДНР было возбуждено 726 уголовных де против членов украинских вооружённых формирований, заявил заместитель генерального прокурора ДНР Роман Белоус 19 ноября в комментарии RT.
Он сообщил, что чаще всего боевиков ВСУ обвиняют в диверсионной и террористической деятельности.
Белоус отметил, что некоторых украинских силовиков удаётся задержать во время боевых действий, прямо на передовой.
Он добавил, что украинские правоохранительные органы не расследуют преступления украинских силовиков против жителей Донбасса.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее украинский танкист был приговорён в ДНР к 18 годам тюрьмы за подрыв путепровода.
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