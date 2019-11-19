Донецк, , 11:12 — REGNUM С начала войны в Донбассе правоохранительными органами ДНР было возбуждено 726 уголовных де против членов украинских вооружённых формирований, заявил заместитель генерального прокурора ДНР Роман Белоус 19 ноября в комментарии RT.

Он сообщил, что чаще всего боевиков ВСУ обвиняют в диверсионной и террористической деятельности.

Белоус отметил, что некоторых украинских силовиков удаётся задержать во время боевых действий, прямо на передовой.

«Всего мы направили в суд дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ… В настоящий момент судами вынесено 23 обвинительных приговора в отношении украинских военнослужащих, два десятка из них вступило в законную силу», — рассказал чиновник.

Он добавил, что украинские правоохранительные органы не расследуют преступления украинских силовиков против жителей Донбасса.

«Украина выбрала свой путь, мы — свой», — подытожил Белоус.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее украинский танкист был приговорён в ДНР к 18 годам тюрьмы за подрыв путепровода.

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