Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к АО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК).

Напомним, эта компания являлась генподрядчиком при строительстве нового СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Ее представители, по данным следствия, вместе с рядом бывших сотрудников петербургского УФСИН и ФСИН России были вовлечены в коррупционные схемы при строительстве СИЗО.

Сумма исковых требований УФСИН составляет 1 млрд 231 млн 148 тыс. 700 рублей. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена.

СИЗО в Колпино начали строить в 2007 году. Бюджет выделил на строительство 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году. Однако первых «постояльцев» «Кресты-2» приняли только в конце 2017 года.

В связи с выявленными злоупотреблениями было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН.

В июне 2019 года за получение взятки в 44 млн рублей при строительстве «Крестов-2» был осужден к лишению свободы бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов.

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В марте 2019 года был вынесен обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, обвинявшегося в даче взяток Сергею Мойсеенко.

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В завершающей стадии находится уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Мойсеенко вменяют получение взяток при строительстве изолятора «Кресты-2» (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как считает следствие, Мойсеенко получил взятку от Хамхокова через посредника Виктора Кудрина, в общей сумме не менее 388 млн 516 тыс. рублей за общее покровительство АО «ГСК» и ООО «Петроинвест».

18 ноября 2019 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, в рамках рассмотрения уголовного дела, вынес постановление о продлении меры пресечения Мойсеенко в виде заключения под стражу в отношении сроком по 11 мая 2020 года.

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