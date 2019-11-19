Чикаго, США, , 11:17 — REGNUM На музыкальном концерте Undertale Live по мотивам одноимённой игры зрители смогут выбрать сюжетную концовку шоу. Об этом 18 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Сообщается, что у концерта будет три версии финала. Таким образом, каждое шоу может отличаться от предыдущего.

Undertale Live стартует в январе 2020 года в Чикаго (США). Группа музыкантов на сцене будет исполнять композиции из игры и реагировать на выбор геймеров по ходу сюжета проекта.

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