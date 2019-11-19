Канск, Красноярский край, , 11:00 — REGNUM В Красноярском крае власти собрали экстренное совещание по проблеме с теплоснабжением зарельсовой части города Канска. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Провёл совещание глава минпрома Евгений Афанасьев. Он призвал принять все возможные меры, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в городе и «не заморозить людей».

Перебои с теплоснабжением в Канске возникли с 07:00 до 12:00 (местное время) 12 ноября. Причина — отсутствие топлива на котельной, которую эксплуатирует ООО «Тепло-Сбыт-Сервис». Температурный режим в образовательных учреждениях и жилых домах был нарушен. Температура вошла в норму только с 14 ноября.

«Сейчас ситуация с формированием необходимого запаса топлива для стабильного теплоснабжения остается напряжённой», — говорится в сообщении краевого минпрома.

По словам гендиректора ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» Андрея Таскина, в котельной имеется порядка 60 тонн угля. Топливо ежедневно подвозят шесть машин вместимостью 30 тонн. Однако доставка угля может прекратиться в любой момент.

Собственник заявил, что перебои с топливом возникли из-за отсутствия денег, из-за долгов перед налоговым органом, кредитной организацией, поставщиками угля. У предприятия имеется большая дебиторская задолженность, однако «Тепло-Сбыт-Сервис» «не предпринимает усилий по взысканию этих долгов».

Афанасьев подчеркнул, что ситуация, когда запас топлива — на грани суточной нормы, «не выдерживает никакой критики». Тем более, когда в регионе прогнозируются сильные морозы.

«В этой ситуации есть вопросы к действиям администрации Канска, которая отвечает за стабильное теплоснабжение города», — сказал Афанасьев.

Также вопросы у министра возникли к работе дежурно-диспетчерской службы, предоставлявшей данные «с завышенными запасами топлива на котельной». А что касается собственников котельной, Афанасьев отметил, что они «сделали жителей города заложниками своих безответственных действий».

Обращение с просьбой провести проверку деятельности предприятия направят в прокуратуру.

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