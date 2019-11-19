Пермь, , 10:59 — REGNUM В Перми осужден директор фирмы. Он признан виновным задержке заработной платы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, работники предприятия не получали зарплату и пособия с июня 2017 по апрель 2018 и с января по июль 2019 года, при этом работодатель имел денежные средства для расчета с сотрудниками.

Сумма долга перед 40 работниками акционерного общества составил почти 4 млн рублей. По факту невыплаты зарплаты возбудили уголовное дело.

Реакцией главы компании стало погашение задолженности в полном объеме. Учитывая это, суд назначил директору компании судебный штраф в размере 50 тыс. рублей.