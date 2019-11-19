Волгоград, , 11:00 — REGNUM 150 млн рублей выделят из регионального бюджета для замены старых окон на современные стеклопакеты в учреждениях образования Волгоградской области. Об этом стало известно на заседании фракции «Единая Россия» областного законодательного собрания. Это уже пятый этап реализации комплексной программы, сообщили 19 ноября в пресс-службе облдумы.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе Михаила Струка, проект, инициированный депутатской фракцией, нашёл широкую поддержку среди жителей региона и доказал свою эффективность. Парламентарии в своих округах проведут мониторинг состояния образовательных организаций на предмет замены окон и представят свои предложения до конца 2019 года.

За четыре года программы установлено более 31,7 тыс. пластиковых оконных блоков в 2 358 организациях. На эти цели было выделено 600 млн рублей.