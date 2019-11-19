Пекин, , 11:21 — REGNUM Компании Ubisoft и Tencent работают над выпуском игры Rainbow Six Siege в Китае. Об этом 18 ноября рассказал портал The Loadout.

Сообщается, что разработчики хотят «сделать всё правильно». Ранее у них уже был неприятный опыт изменения игры для китайского рынка.

Напомним, в 2018 году компания Ubisoft решила изменить некоторые визуальные аспекты Rainbow Six Siege, чтобы игра больше соответствовала китайским нормам. В частности, из проекта убрали кровь и изображения черепов.

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