Москва, , 11:02 — REGNUM Роскосмос пока не принял решение относительно предоставления мест в ракетах «Союз» астронавтам из США для полета на МКС, но это будет сделано в ближайшее время. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба комической госкорпорации.

«Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Также сообщается, что после принятия решения, информация об этом будет доведена общественности.

Напомним, ранее стало известно, что экипажи космических кораблей «Союз», запуск которых планируется на осень 2020-го года и весну 2021-го, состоят только из российских космонавтов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации постараются помочь коллегам из NASA с доставкой американских астронавтов на МКС, но для этого придется «ужать» экипажи российских космонавтов.