Лагос, Нигерия, , 10:53 — REGNUM Лев, содержавшийся в многоквартирном жилом доме напротив школы в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, был изъят у владельца и доставлен в зоопарк. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов издания, сотрудники Лагосского государственного особого подразделения по санитарии и охране окружающей среды поймали и усыпили двухлетнего льва, который содержался в клетке в жилом комплексе на острове Виктория. Впоследствии лев был доставлен в зоопарк.

Чиновники призвали владельца, предположительно гражданина Индии, явиться в полицию до вечера понедельника, 18 ноября, в противном случае он будет арестован.

По информации местных СМИ, лев содержался в жилом доме для охраны имущества.

Как сообщают журналисты, после получения сообщений от других жителей о том, что в доме содержался лев, офицеры особого подразделения следили за многоквартирным домом с пятницы, 15 ноября.