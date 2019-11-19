Токио, , 10:41 — REGNUM В Японии провели телефонный опрос жителей страны на тему отказа Южной Кореи от обмена разведданными с Токио. Об этом сообщает KBS со ссылкой на японскую коммерческую телевизионная сеть Fuji News Network (FNN).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1000 человек в период с 16 по 17 ноября, 68,3% респондентов сообщили, что данное решение было неизбежно.

Однако 14,4% опрошенных считают, что соглашение об общей безопасности военной информации (GSOMIA) необходимо продлить.

На вопрос «Как вы думаете, правительство Японии должно изменить свое мнение и отменить экспортные ограничения, чтобы правительство Южной Кореи продлило действие соглашения?» 58,2% респондентов ответили, что не стоит торопиться с проведением встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Абэ Синдзо для решения данного вопроса, 34,1% — придерживаются противоположного мнения.