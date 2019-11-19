Пермь, , 10:16 — REGNUM В Перми с начала 2019 года спецбригады отловили 2405 бродячих собак. Работа по отлову бездомных животных ведется в усиленном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Отлов собак осуществляется на основании заявок от горожан. Животных доставляют в муниципальный приют, где собаки проходят ветосмотр. В зависимости от необходимости, проводится лечение, затем — стерилизация и чипирование.

Для поступивших в приют собак активно ищут хозяев. При этом в горадминистрации подчеркнули важную роль в этом процессе волонтеров. С начала 2019 года хозяев обрели 1580 собак, из них 1431 — взрослые собаки, 149 — щенки.