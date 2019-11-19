Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM В Ростовской области 19 ноября ожидается туман и гололёд. Это следует из оперативного ежедневного прогноза синоптиков на 19 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Так, в течение дня на Дону ожидается облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром — туман и гололёдно-изморозевые явления. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

В дневные часы температура воздуха составит +3 — +8 градусов, в южных районах столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

Наряду с этим в северо-западных районах высокая пожароопасность четвёртого класса.