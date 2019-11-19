Москва, , 10:06 — REGNUM Известный детский хирург-трансплантолог Михаил Каабак назвал причину увольнения из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщает РБК.

По его словам, у министерства здравоохранения РФ были претензии к его деятельности, речь идет об использовании им алемтузумаба, который приводит к ослаблению иммунитета для предотвращения отторжения пересаженного органа.

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Врач отметил, что с весны работал на четверть ставки, а 12 ноября врача и его коллегу Надежду Бабенко уволили.

Напомним, ранее Каабак в интервью «Коммерсанту» рассказал, что его уволили после звонка главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье главе НЦЗД Андрею Фисенко. Однако официальной причиной увольнения Каабака, который единственный в стране проводит пересадку почек грудным детям, было отсутствие ставок.

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