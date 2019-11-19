Ханой, , 10:04 — REGNUM Семьи 39 жителей Вьетнама, которые были найдены мертвыми в фургоне грузовика в Великобритании в прошлом месяце, пытаются репатриировать тела погибших, но им не хватает денег, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что власти Вьетнама отказались нести расходы и предложили семьям взять государственный кредит на сумму до 2840 долларов США или оплатить расходы самостоятельно.

«Нам пришлось занимать столько денег, мы должны закладывать то, что имеем. Я даже не знаю, сможем ли мы одолжить больше», — рассказал журналистам Фам Нгок Туан, брат одной из жертв.

Консульство Вьетнама в Лондоне пока не ответило на запрос СМИ о предоставлении комментариев по поводу правительственных займов семьям погибших.

Напомним, 23 октября 2019 года 39 погибших были обнаружены в фургоне грузовика в графстве Эссекс, примерно в 25 милях к востоку от Лондона. Два водителя грузовика были арестованы по подозрению в убийстве. Еще один житель Вьетнама был арестован по обвинению в причастности к торговле людьми.

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