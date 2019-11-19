Пермь, , 10:03 — REGNUM В Пермском крае для тех, кто не предусмотрен в Указе президента России и не получит юбилейную медаль в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, разработают памятный знак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Памятный знак вручат детям войны, детям защитников Отечества и вдовам. На изготовление наград направят средства, сэкономленные на содержании госслужащих.

Напомним, на территории Пермского края проживают почти 20 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 15 600 согласно Указу президента России получат юбилейные медали. Первая партия наград поступит уже в ноябре 2019 года.

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