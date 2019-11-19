Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Режиссёр Uncharted Эми Хенниг создаст новую студию по созданию видеоигр на базе кинокомпании Skydance Media. Об этом сообщил портал Eurogamer 19 ноября.

Хенниг будет заниматься созданием «сюжетно-ориентированных проектов». При этом проекты студии будут рассчитаны как на геймеров, так и на пользователей, не знакомых с видеоиграми.

Напомним, Эми Хенниг работала в студии Naughty Dog в качестве режиссёра и сценариста. В течение долгого времени она создавала игры серий Uncharted и Jak and Daxter.

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