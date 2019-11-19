Пермь, , 10:02 — REGNUM В Пермский край поступит 15 600 юбилейных медалей в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» учреждена президентом РФ Владимиром Путиным и будет вручаться ветеранам, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях или прошли испытание блокадой и концлагерями, а также труженикам тыла.

Первая партия наград поступит в ноябре 2019 года. С декабря начнется вручение медалей. Планируется, что к апрелю 2020 года все ветераны и труженики тыла получат заслуженные награды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильём