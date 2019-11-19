Москва, , 09:51 — REGNUM Согласно результатам опроса в социальных сетях, проведенного сервисом онлайн-бронирования жилья Tvil.ru 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, россияне больше всего хотели бы встретить главный символ Нового года в Санкт-Петербурге, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Напомним, что Дед Мороз начал свое ежегодное путешествие по России 9 ноября. В этом год он планирует посетить 28 городов. Сервис Tvil.ru узнал у своих клиентов, где они хотели бы встретить главного волшебника страны. На первом месте оказалась северная столица — за Санкт-Петербург проголосовали 26,09% опрошенных, вторым по популярности ответом стала Москва (15,22% респондентов). На третьей строчке — Казань и Тюмень, оба города набрали по 10,87% голосов.

Никакой город больше не заручился поддержкой десяти или более процентов опрошенных. Так, за Нижний Новгород проголосовали 8,7% опрошенных, за Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Ярославль — по 6,52%, и всего 2,17% — за Ставрополь.