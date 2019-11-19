Москва, , 09:49 — REGNUM Ростуризм посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Ирак до нормализации ситуации в стране, тем же, кто уже находится там — проявлять крайнюю осторожность и тщательно продумывать свои перемещения, туроператорам и турагентам — приостановить продажу путевок в страну, сообщает информационный портал ведомства.

Сотрудники Ростуризма напомнили, что в такой критической ситуации клиенты, которые приобрели туры, могут требовать расторжение договора и или изменение условий оказания услуг согласно статьям 10 и 14 закона №132-ФЗ Гражданского кодекса Российской Федерации. По закону, путешественники могут получить либо полный возврат средств, либо частичный, если они уже успели воспользоваться частью туристического пакета.

Напомним, что протесты в Ираке начались в начале октября; демонстранты требуют отставки правительства и выступают против всепроникающей коррупции, высокой безработицы и ухудшающихся условий жизни.