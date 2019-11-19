Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Судебный иск к крупнейшему производителю электронных сигарет в США Juul Labs подали генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра и власти округа Лос-Анджелес. Соответствующее заявление опубликовано на сайте генпрокурора.

Претензия касается рекламы компании, которая, как утверждают истцы, нацелена на несовершеннолетних. При этом производитель не в полной мере предупреждает о том, какой вред организму могут нанести электронные сигареты. В заявлении говорится, что употребление продукции Juul Labs связано с рисками развития онкологических заболеваний, угрозой порооков развития и негативных воздействий на репродуктивные функции.

Истцы требуют прекращения нарушений со стороны компании. Размер требуемого ими штрафа пока не определен. В компании отвергают обвинения, указывая, что рекламируют свою продукцию взрослым.

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