Ирвайн, США, , 11:32 — REGNUM Группа игроков WoW Classic «похитила» персонажа противоположной фракции и публично казнила его на глазах других геймеров. Об этом 18 ноября сообщил сайт cybersport.ru.

Геймеры из Альянса (одна из двух противоборствующих фракций) применили заклинание «контроль разума» на ордынце с ником Semmsem. После этого они привели его персонажа в Стальгорн, столицу дворфов.

Похитители отпустили вражеского персонажа около короля дворфов Магни Бронзоборода, который, будучи представителем противоположной фракции, незамедлительно «казнил» Semmsem. После этого представители Альянса поблагодарили свою «жертву» за терпение.

Напомним, WoW Classic вышла летом 2019 года. Многие геймеры предпочитают «отыгрывать» своих персонажей, представляя их реальной частью мира Warcraft.

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