Севастополь, , 09:52 — REGNUM Боевые корабли ВМФ России проводят учения в Черном море. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Сообщается, что в учениях принимают участие более десяти кораблей, которые приписаны к Севастопольской и Новороссийской военно-морским базам. За время учений планируется отработать ракетные и артиллерийские стрельбы, траление, морской бой, поиск и уничтожение подводной лодки противника, нанесение удара по береговым целям, а также отражение воздушных ударов, которые будут имитировать истребители Су-30СМ.

Отмечается, что в учениях принанимают участие сторожевой корабль «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», два морских тральщика и несколько вспомогательных кораблей.