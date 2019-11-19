Пермь, , 09:51 — REGNUM В Пермском крае все инвалиды и участники Великой Отечественной войны обеспеченны жильем. В 2019 году жилищные сертификаты получили два участника войны, а также 19 вдов ветеранов. Об этом заявила заместитель министра социального развития Прикамья Марина Визе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По данным минсоцразвития региона, до конца 2019 года Пермский край получит дополнительно 11 млн рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут ремонт квартир и домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

За счет краевого бюджета уже отремонтировано 54 жилых помещения. Наиболее востребованы ремонтные работы в селах, поскольку деревянные дома требуют регулярного поддержания в нормативном состоянии.

По официальным данным, в Пермском крае проживают почти 20 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 801 инвалид и участник войны, 156 жителей блокадного Ленинграда, 293 несовершеннолетних узников фашизма, и 14 тысяч тружеников тыла, почти 4,5 тысячи членов семей погибших и умерших ветеранов.