Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве на выставке «Транспорт России» холдинг РЖД впервые представил в натуральную величину макет нового плацкарта с модульным пространством, сообщает 18 ноября РИА Новости.

Отмечается, что расположение мест в вагоне не отличается от предыдущих версий, однако есть разделение перегородкой в виде шкафа, благодаря чему у пассажиров появляется индивидуальное пространство.

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» уточнили, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций пассажирских вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были представлены фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок. Так, интерьер новых вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в купе в сложенном виде похожи на диван с подголовниками, верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены.

Кроме того, что в купе есть небольшие сейфы. Разработчики обещают, что в вагонах, построенных по принципу двувагонных сцепок, будут установлены вендинговые автоматы, а в туалетах будет душ.

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