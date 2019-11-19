Тула, , 09:39 — REGNUM 31 каток планируется залить на территории Большой Тулы, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Подготовка к Новому году обсуждалась на еженедельном оперативном совещании 18 ноября.

Как сообщил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, до 1 декабря в городе намерены установить 350 световых объектов — шаров, конструкций, новогодних елей. Праздничные новогодние мероприятия также начнутся с 1 декабря.

«Всего на территории Большой Тулы будет проведено более 400 различных мероприятий, планируется залить 31 каток», — сообщили в пресс-службе.

Открытие Главной ёлки на площади Ленина в Туле запланировано 27 декабря, а в ночь с 31 декабря на 1 января жители Тулы и гости смогут встретить Новый год: для них запланирована обширная праздничная программа.