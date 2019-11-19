Москва, , 09:39 — REGNUM Перелёты в дни новогодних каникул 2020 года как внутри страны, так и за рубеж обойдут гражданам России дороже, чем годом ранее. Так, по данным билетных агрегаторов, в зависимости от направления рост цен на авиабилеты составил от 3% до 20%.

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Так, по данным Tutu.ru авиабилеты по России подорожали на 3%, а за рубеж — на 1%. В компании Aviasales заявили о шестипроцентном росте стоимости авиапутешествий туда и обратно на Новый год, сообщает ТАСС. Внутри страны, как заявили в пресс-службе сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, средние цены на перелёты по некоторым направлениям возросли на 20%, авиабилеты в Италию подорожали в этот период на 10%.

Больше всего из популярных зарубежных направлений, по данным Skyscanner, подорожали билеты в Милан — на 27%, при этом на 8% снизилась стоимость перелета туда — обратно в Прагу. При этом сервис отметил, что в целом же по большинству популярных зарубежных направлений колебание цен в 2019 году оказалось небольшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатами опроса, проведённого сервисом бронирования Tvil.ru, российские туристы планируют уехать на новогодние праздники в среднем на 4−5 дней и потратить на проживание от 1,9 до 3,5 тысяч рублей в сутки. Так, в пятёрку самых популярных среди россиян направлений на Новый год вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Алупка Судак. Также охотно жители страны проведут новогодние праздники в Севастополе, Сочи, Анапе, Геленджике и Кисловодске.

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