Токио, , 09:49 — REGNUM Японская ролевая игра Dragon Quest Builders 2 выйдет на PC 10 декабря 2019 года. Об этом сообщалось 18 ноября на странице проекта в онлайн-магазине Steam.

До этого поиграть в Dragon Quest Builders 2 можно было только на PS4 и Nintendo Switch. Релиз оригинальной версии проекта состоялся в декабре 2018 года.

Напомним, разработчики позиционируют Dragon Quest Builders 2 как «строительную ролевую игру». В ней геймерам предложат пройти сюжетную кампанию и создать различные постройки из подручных средств.