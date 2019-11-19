Чита, , 09:31 — REGNUM В Чите (Забайкальский край) подвели итоги краевого слёта опекунских семей. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, это мероприятие, которое проводится ежегодно с 2012 года с целью повышения авторитета семьи в обществе и распространения положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, было организовано министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Отмечалось, что в настоящее время региональный банк данных содержит информацию о 1439 детях, которые нуждаются в маме и папе, и что этот показатель в последнее время незначительно уменьшается (за десять месяцев 2019 года на учет поставлено 344 ребенка, а снято с учета 431). Всего в крае проживает более 3500 замещающих семей, в которых проживают 4644 приемных ребенка.

По словам министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инны Щегловой, необходимо развернуть широкую информационную кампанию в отношении детей, которые находятся в детских домах, приютах и больницах и найти для каждого ребенка хорошую семью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае за последние годы зафиксировано несколько случаев жестокого обращения опекунов с приёмными детьми. По истории с бесправными и долгое время унижаемыми детьми из Заринского района, о которой редакция ИА REGNUM провела собственное расследование, возбуждено уголовное дело, объявление предъявлено опекуну.

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