Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор 38-летнему мужчине, который признан виновным в разбое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мужчина осужден за вооруженные нападения на офисы микрофинансовых организаций. Угрожая ножом, злоумышленник требовал деньги. В один день он пытался ограбить два офиса. Но вторая попытка провалилась, сотрудники офиса вызвали полицию.

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.