Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM Для создания нового парка «Патриот» в столице Бурятии Улан-Удэ выделен земельный участок на острове Комсомольский. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, командование которого инициировало организацию патриотического центра, общая его площадь составит около 32 гектаров.

«В парке планируется разместить «Партизанскую деревню» и установить около 20 единиц военной техники, в частности, танки Т-60, Т-44, Т-70, боевую машину пехоты БМП-1, гаубицу Д-30, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34», — отметили в пресс-службе.

Здесь же будет оборудована специальная площадка для демонстрации современных образцов вооружения и экипировки военнослужащих. Кроме того, в парке появятся волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки для всех желающих.

На острове уже начаты работы по подготовке площадки и завозу грунта для установки бетонных плит под военную технику. Первый этап по обустройству парка планируется завершить к концу 2020 года.

Напомним, ранее предполагалось разместить патриотический центр парке «Юбилейный» в черте Улан-Удэ. Однако как сообщало ИА REGNUM, горожан это решение возмутило, они указали на дефицит с зелёными зонами в городе. В результате под угрозой митинга парк был перенесён на остров Комсомольский.

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