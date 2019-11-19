Анталья, Турция, , 09:28 — REGNUM Анталья планирует запустить «Рождественский рынок» на Новый год, чтобы привлечь больше туристов. Эксперты считают, что эта мера направлена в первую очередь на россиян, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Председатель компании Marca Event, организующей праздник, Бариш Ялаз, рассказал: «Мы привлекли внимание европейцев и россиян нашим мероприятием, которое состоится 21—31 декабря. Российские туроператоры начали продвигать наше мероприятие. Кроме того, российские СМИ сделали новости об этом событии и сообщили нашим гостям, что мероприятие будет бесплатным. Европейские турфирмы также рассказывают отдыхающим о нашей организации в новом году». Подчеркнем, что мероприятие не просто будет бесплатным — компании подготовили туристам 202 подарка, которые будут распределены случайным образом.

Помимо подарков, Анталья порадует туристов различными бесплатными уличными шоу и концертами. А для российских туристов в 22:00 31 декабря до 01:00 1 января состоится новогодняя вечеринка.