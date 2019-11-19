Джакарта, , 09:26 — REGNUM Сотрудники антитеррористической полиции в Индонезии арестовали 46 подозреваемых в террористической деятельности после теракта в Медане, сообщает Kompas.

«На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов и ряда областной полиции назвали 46 подозреваемых», — заявил начальник бюро информации полицейского отдела по связям с общественностью Деди Прасетьо во время пресс-конференции в штабе полиции Индонезии в Джакарте.

Известно, что в Бантене были задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности. Затем трое человек были арестованы в Джакарте, девять человек — на Центральной Яве, шесть человек — на Западной Яве, один — на Восточном Калимантане.

Между тем, полиция все еще изучает их связь с терактом в Медане.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября у здания полицейского участка в Медане произошел взрыв. В результате инцидента шесть человек получили ранения.

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