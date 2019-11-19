Сингапур, , 09:25 — REGNUM По оценкам специалистов в области медицины и безопасности из International SOS, самыми опасными странами для туристов в 2020 году являются Ливия и Сомали, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Эксперты ранжировали страны по трем факторам: медицина, личная безопасность и риски на дорогах. Здоровьем туристы рискнут больше всего, если решат отправиться в Южный Судан, Гвинею, Либерию, ЦАР, Сьерра-Леону, Нигер и Эритрею; наибольшую угрозу личной безопасности представляют такие страны, как Сирия, Афганистан, Ирак, Сомали, Йемен, Нигерия и Ливия; а ДТП с серьезными последствиями наиболее вероятны в Венесуэле, Саудовской Аравии, Доминиканской Республике, Таиланде, большинстве стран Африки и во Вьетнаме.

Специалисты выделили также и самые благоприятные для путешествий страны: по совокупности факторов ими стали Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Дания.