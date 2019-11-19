Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Компания Valve подтвердила недавние слухи о том, что в разработке находится VR-игра по франшизе Half-Life. Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter 19 ноября.

https://twitter.com/valvesoftware/status/1196566870360387584

Проект называется Half-Life: Alyx. Полноценный анонс состоится 21 ноября 2019 года.

Напомним, последняя игра по франшизе Half-Life вышла в 2007 году. Сообщается, что Alyx станет «флагманским VR-проектом компании».

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