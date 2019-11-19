Бузулук, Оренбургская область, , 09:22 — REGNUM В Бузулуке оренбургской области 15-летняя Виктория С. нашлась, жива, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Представитель следственных органов отметила, что сейчас устанавливаются обстоятельства, по которым девочка отсутствовала.

Напомним, 15 ноября подросток ушла в школу и не вернулась с занятий домой. Родители забили тревогу и 17 ноября обратились в полицию. 18 ноября в поиску ребенка подключился следственный комитет.

Стоит отметить, что с 15 ноября это второй случай исчезновения детей в Бузулуке, розыск которых завершился благополучно. 17 ноября из дома уходила 12-летняя девочка, ее нашли вечером 18 ноября. По данным правоохранительных органов с девочкой все в порядке, ее здоровью угрозы нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушла в школу и не вернулась домой: в Оренбуржье разыскивают подростка