Краснодар, , 09:21 — REGNUM Курортный сбор ещё в четырёх поселениях Краснодарского края намерены ввести власти с 2020 года, об этом сообщила пресс-служба администрации края.

«С 2020 года мы планируем расширить географию взимания курортного сбора и включить сюда еще четыре территории: Должанское, Ейское, Тенгинское и Туапсинское поселения», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, муниципалитеты уже подали заявки на участие в эксперименте.

Всего с середины 2018 года, когда Кубань присоединилась к эксперименту по взиманию курортного сбора, в бюджет поступило более 322 млн рублей, что почти вдвое выше прогнозных цифр. В 2020 году ожидается поступление не менее 200 млн рублей. Средства направляются исключительно на благоустройство курортов. Например, в Горячем Ключе и Туапсинском районе на средства курортного сбора установлены уличные тренажеры, благоустроены парковые зоны и детские игровые площадки. Работы по благоустройству также ведутся в Сочи и в Геленджике.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор заработал на Кубани с середины июля 2018 года, сразу после завершения чемпионата мира по футболу. В настоящее время сбор взимается в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях.