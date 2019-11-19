Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Учебные заведения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в очередной раз стали «мишенями» ложных сообщений о якобы готовящихся взрывах. Учащихся и сотрудников пришлось временно эвакуировать.

Письма с угрозами поступили на электронные адреса трех университетов Петербурга и колледжа в Сосновом Бору (Ленобласть) в понедельник, 18 ноября, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Утром сообщения с угрозами пришли на адреса Санкт-Петербургского государственного Морского технического университета на Ленинском проспекте, 101 и на электронный адрес Сосновоборского политехнического колледжа. В середине дня похожие угрозы получили в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации в Авиагородке, ва вечером — в Горном университете.

Таким образом с занятий были сорваны почти пять тысяч студентов, преподавателей и сотрудников учебных заведений.

Как отмечает издание, по данным Центра «Э» ГУ МВД России, почтовый ящик, с которого были отправлены сообщения, находится во Франции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце 2018 — начале 2019 года многократно пришлось эвакуировать школы, больницы, торговые и бизнес-центры по всему Петербургу из-за угроз злоумышленников. Ни в одном случае угрозы не подтвердились. Власти Петербурга заявляли, что анонимные сообщения поступали в основном из-за рубежа.

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