Москва, , 09:14 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 48 авиарейсов. Об этом 19 ноября сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:00, во «Внуково» 17 рейсов задержано, 11 отменено. Не состоится отправление самолётов в Ульяновск и Йошкар-Олу, отменено прибытие рейсов из Воронежа, Минеральных Вод, Йошкар-Олы, а также сразу нескольких лайнеров из Ульяновска.

В «Домодедово» 11 рейсов задержано, ещё пять отменено. Среди них — прибытие самолётов из Франкфурта и Куляба, а также отправление рейсов в Куляб, Шанхай и Симферополь.

В аэропорту «Шереметьево» четыре самолёта отклонились от расписания.