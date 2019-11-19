Самара, , 09:30 — REGNUM Чиновники в Самарской области не поставили на учет воинское захоронение. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2013 году на кладбище села Молгачи Самарской области был похоронен ветеран Великой Отечественной войны Асмолов Иван Григорьевич, который умер от последствий контузии, полученной в бою.

Отмечается, что младший лейтенант Иван Григорьевич Асмолов является кавалером боевых орденов. Во время Великой Отечественной войны был летчиком 569-го штурмового Осовецкого Краснознаменного ордена Суворова авиационного полка.

Несмотря на то, что в России действует закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» чиновники отказались ставить на учет данное воинское захоронение, мотивировав тем, что это «чрезвычайно сложно».

Отмечается, что прокуратура Красноярского района Самарской области внесла представление главе сельского поселения, потребовав устранить данные нарушения.