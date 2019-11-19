Пекин, , 08:48 — REGNUM Отгрузки 5G-смартфонов в Китае достигли 485 тыс. единиц за третий квартал 2019 года, сообщили в международной консалтинговой компании из США International Data Corporation, передает агентство Синьхуа.

По данным ежеквартального исследования IDC в сфере мобильных телефонов, большинство из проданных телефонов имеют стоимость более 700 долларов США, однако также встречаются и более дешевые модели.

Компания Vivo выпустила две модели 5G-смартфонов за месяц в сегменте дороже $700. Кроме того, были представлены и модели по цене $450−500. Компании Huawei и Samsung представили телефоны только в дорогом сегменте рынка, в то время как у ZTE и China Mobile имеются модели за $600−650. Компания Xiaomi имела все шансы оккупировать сегмента от $450 до $550, говорится в докладе.

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