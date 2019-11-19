Париж, , 08:46 — REGNUM Опрос французского исследовательского института Odoxa показывает, что 71% жителей страны боятся наступления зимы, но готовы обойтись без отопления, потому что это сказывается на их бюджете, передает RTL.

По данным опроса, 34% респондентов говорят, что включают отопление только в определенных комнатах своего дома.

Известно, что на отопление приходится 62% потребления электроэнергии во Франции.

Исследование показывает, что 76% пожилых людей и 79% домохозяйств, зарабатывающих от 1500 до 2500 евро в месяц, чаще всего решают на какое-то время остаться без отопления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, 64% жителей Франции выступили за установление квот для «экономической миграции».

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